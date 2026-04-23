Петр Ян ответил на вопрос об участии в бое UFC в Белом доме

Петр Ян еще не получил предложения по участию в бое UFC в Белом доме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в весовой категории до 61 килограмма Петр Ян рассказал РИА Новости, что пока никакой конкретики о его возможном участии в бое UFC в Белом доме в США нет, но он хотел бы там выступить, если такое предложение поступит.

Ранее портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана организует турнир UFC на Южной лужайке Белого дома 14 июня, в свой день рождения, накануне Дня флага и празднования 250-летия страны.

«Конкретно о моем участии разговора пока не было. В моей весовой категории должен быть претендент, возможно, американец, чтобы этот бой был интересен для UFC. Такого на данный момент нет, поэтому без боя», — сообщил Ян.

Спортсмен добавил, что сам хотел бы провести там бой.

«Мне было бы приятно представить нашу страну на такой арене. Было бы очень круто», — добавил Ян.

Ян в декабре 2025 года вернул себе титул чемпиона после победы над Мерабом Двалишвили. Яну 33 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.

Узнать больше по теме
Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.
Читать дальше