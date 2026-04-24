Чимаев высказался о претензиях Ронды Роузи к UFC: «Это неблагодарно»

Роузи сейчас готовится к поединку против Джины Карано, и в ходе промо-кампании экс-чемпионка UFC раскритиковала промоушен за низкие гонорары.
«Никакой Ронды Роузи без UFC бы не было. Мне такое не нравится, это неблагодарно. Кому какое дело до того, платят они хорошо или плохо. Она была олимпийской чемпионкой — сколько она тогда зарабатывала?» — произнес Чимаев на видео в соцсетях.
По словам Роузи, в промоушене MVP, принадлежащем Джейку Полу и Накису Бидаряну, минимальный гонорар для бойцов составит 40 тысяч долларов.
39-летняя Роузи последний раз выходила в клетку в декабре 2016 года. 44-летняя Карано не дралась по правилам ММА с августа 2009 года.
