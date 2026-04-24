Тренер Махачева отреагировал на угрозы Топурии: «Скорее всего, это никогда не произойдет»

Ранее Топурия пообещал победить Махачева удушающим или болевым приемом в случае очного поединка.
— Все возможно, потому что это ММА. Но если мы говорим чисто о поединке по грепплингу, я бы сказал, что это маловероятно.
— Вам не кажется смешным, когда Илия говорит, что победит Ислама даже болевым приемом?
— Нет, потому что он уверенный в себе боец. И если бы он не верил, что это возможно, его выступления были бы менее эффективными. Он должен верить в невероятное, чтобы добиться этого. Но, опять же, победить Ислама таким образом — это было бы огромным достижением, чего, скорее всего, никогда не произойдет, — заявил Мендес в интервью «Матч ТВ».
Ислам Махачев является чемпионом UFC в полусреднем весе, а Илия Топурия владеет поясом UFC в легком дивизионе.