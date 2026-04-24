Тренер Махачева отреагировал на угрозы Топурии: «Скорее всего, это никогда не произойдет»

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Ислама Махачева, отреагировал на угрозы со стороны грузина Илии Топурии.

Ранее Топурия пообещал победить Махачева удушающим или болевым приемом в случае очного поединка.

— Все возможно, потому что это ММА. Но если мы говорим чисто о поединке по грепплингу, я бы сказал, что это маловероятно.

— Вам не кажется смешным, когда Илия говорит, что победит Ислама даже болевым приемом?

— Нет, потому что он уверенный в себе боец. И если бы он не верил, что это возможно, его выступления были бы менее эффективными. Он должен верить в невероятное, чтобы добиться этого. Но, опять же, победить Ислама таким образом — это было бы огромным достижением, чего, скорее всего, никогда не произойдет, — заявил Мендес в интервью «Матч ТВ».

Ислам Махачев является чемпионом UFC в полусреднем весе, а Илия Топурия владеет поясом UFC в легком дивизионе.

Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.
