Махачеву предсказали легкую победу в следующем поединке

Отмечается, что следующим соперником 34-летнего спортсмена из Дагестана может стать ирландец Иан Гарри. Ранее россиянин намекал на то, что бой может пройти в июле, на что Гарри ответил ему: «Я готов подраться с тобой с того момента, как ты отказался от боя против меня в мае. Мы все ждем тебя, принцесса».