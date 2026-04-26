Стерлинг рассказал, в чем он круче Махачева: «Никакого неуважения к Исламу»

Сегодня, 26 апреля, Стерлинг победил марокканца Юссефа Залала единогласным решением судей на турнире UFC в Лас-Вегасе (США).
"Когда Волкановски дрался с Махачевым, Ислам забрал его спину. И я сегодня забрал спину Залала. Я забирал спину и у Мовсара (Евлоева), но он поступил очень умно — он держал мои руки и не давал мне возможность наносить удары.
В этом вся разница: когда Махачев забрал спину Волкановски, ущерб наносил именно Алекс. А я наносил урон Залалу. В этом разница между мной и Махачевым — просто другой уровень навыков. Никакого неуважения к Исламу" — заявил Стерлинг в интервью пресс-службе UFC.
Алджамейн Стерлинг провел 31 бой в ММА и одержал 26 побед. На счету Ислама Махачева 28 выигрышей в 29 поединках.