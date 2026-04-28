«Мне плевать, кто такие Махачев и Хабиб». Царукян рассказал о попадании в UFC

«Меня подписали перед вторым турниром UFC в России. Это было короткое уведомление, за две недели до боя. Но я сказал: “Я должен воспользоваться этим шансом, потому что мы не знаем, что будет завтра. Вдруг они не позвонят мне снова”. Это был бой против Ислама Махачева. Но я тогда сказал: “Мне плевать, кто такие Махачев и Хабиб. Я хочу в UFC”. Я знал, что мне дадут контракт не на один, а на четыре боя. А еще я знал, что могу побить Ислама. Не знаю, почему, но я был очень уверен в себе», — заявил Царукян в интервью PBDs Podcast.