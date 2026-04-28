Царукян рассказал, сколько зарабатывает в UFC и RAF: «Можно купить часы Patek Philippe»

Российский боец Арман Царукян рассказал, сколько зарабатывает в ММА-промоушене UFC, борцовской лиге RAF, а также от спонсорских контрактов.

Источник: Getty Images

«Сейчас я зарабатываю миллионы благодаря спонсорам. Через месяц заканчиваются все мои спонсорские контракты. И по новым соглашениям, если я условно зарабатывал 500 тысяч, то теперь буду зарабатывать 3 миллиона. В борьбе мне тоже платят хорошо. Они не хотят, чтобы я раскрывал свои гонорары. Потому что другие борцы захотят такие же деньги. Но на гонорар можно купить хорошие часы Pater Philippe. Мой самый большой гонорар в UFC? Больше 500 тысяч долларов за бой», — заявил Царукян в интервью PBDs Podcast.

Арман Царукян провел 26 боев в ММА и одержал 23 победы. Он занимает 2-е место в рейтинге бойцов UFC в легком весе.