Джейк Пол: «Мой бой с Хабибом в ММА будет грандиозным. Не думаю, что смогу заинтересовать его деньгами, но мы могли бы вместе отстроить деревни в Дагестане»

"Дональд Трамп сказал, что хотел бы видеть мой бой с Хабибом, это был бы потрясающий поединок. Самый большой бой, который только можно организовать — это я против Макгрегора в ММА. Но бой с Хабибом в ММА тоже будет грандиозным, так что нам нужно вытащить Хабиба.
Не думаю, что смогу заинтересовать его деньгами, но может быть, мы могли бы вместе сделать что-то интересное и полезное. Например, отстроить деревни в Дагестане — я только за", — сказал Пол.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29−0.