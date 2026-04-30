Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший чемпион Bellator оценил шансы блогера Пола провести бой с Нурмагомедовым

Бывший чемпион американского ММА-промоушена Bellator Андрей Корешков оценил вероятность боя между экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американским блогером Джейком Полом. Его слова приводит «Сила Спорта».

Источник: Lev Radin/Zuma/TASS

Спортсмен не верит, что такая встреча может состояться. «Хабиб уже говорил, что завершил карьеру. Тем более у него наверняка остались обязательства по контракту с UFC. Поэтому нет почти никаких шансов», — заявил Корешков.

Ранее Пол заявил Complex News о желании провести бой с Нурмагомедовым. По словам блогера, он готов к встрече как по правилам бокса, так и по правилам MMA.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он выиграл все 29 поединков в карьере и завершил ее в 2020 году.

