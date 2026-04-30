Бывший чемпион Bellator оценил шансы блогера Пола провести бой с Нурмагомедовым

Спортсмен не верит, что такая встреча может состояться. «Хабиб уже говорил, что завершил карьеру. Тем более у него наверняка остались обязательства по контракту с UFC. Поэтому нет почти никаких шансов», — заявил Корешков.
Ранее Пол заявил Complex News о желании провести бой с Нурмагомедовым. По словам блогера, он готов к встрече как по правилам бокса, так и по правилам MMA.
Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он выиграл все 29 поединков в карьере и завершил ее в 2020 году.
MMA: как бои без правил стали видом спорта, за которым теперь следит весь мир
Смешанные единоборства, или MMA, — один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сочетание различных боевых искусств, зрелищность поединков и высокий уровень подготовки бойцов делают его популярным среди миллионов фанатов.