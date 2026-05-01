Чимаев не против побоксировать с Конором Макгрегором: «Это хорошие деньги»

Чемпион UFC Хамзат Чимаев оценил идею перейти в бокс.

10 мая Чимаев проведет защиту своего чемпионского пояса против Шона Стрикленда на турнире UFC 328 в Нью-Джерси.

"Я не собираюсь уходить в бокс, я всегда буду бойцом UFC. Хотя если мне предложат выступить в Zuffa Boxing и встретиться с Конором Макгрегором… Было бы забавно. Почему нет?

Конор — хороший боксер, один из лучших в UFC. Мне было бы интересно оказаться напротив него. Плюс, это хорошие деньги. Он умеет болтать даже лучше, чем Шон Стрикленд.

Я помню, как Макгрегор победил Альдо и помню, как услышал о сумме гонорара Конора. Тогда я и заболел идеей добиться успеха в ММА", — цитирует Чимаева MMA Junkie.

