Чимаев не против побоксировать с Конором Макгрегором: «Это хорошие деньги»

10 мая Чимаев проведет защиту своего чемпионского пояса против Шона Стрикленда на турнире UFC 328 в Нью-Джерси.
"Я не собираюсь уходить в бокс, я всегда буду бойцом UFC. Хотя если мне предложат выступить в Zuffa Boxing и встретиться с Конором Макгрегором… Было бы забавно. Почему нет?
Конор — хороший боксер, один из лучших в UFC. Мне было бы интересно оказаться напротив него. Плюс, это хорошие деньги. Он умеет болтать даже лучше, чем Шон Стрикленд.
Я помню, как Макгрегор победил Альдо и помню, как услышал о сумме гонорара Конора. Тогда я и заболел идеей добиться успеха в ММА", — цитирует Чимаева MMA Junkie.
Узнать больше по теме
Биография Хамзата Чимаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Хамзат Чимаев — один из самых ярких бойцов UFC современности. Его резкие высказывания, а также готовность драться с кем угодно сделали свое дело. Бойца знают и уважают все любители единоборств. И это при отсутствии титула! Ниже мы расскажем вам все, что известно из биографии шведа российского происхождения.