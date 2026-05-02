Рабаданов — о сборах в горах с Хабибом: «Спартанские условия, дисциплина. Закаляет характер и сближает с друзьями»

Боец легкого дивизиона PFL Гаджи Рабаданов рассказал о сборах с Хабибом Нурмагомедовым.

Источник: Спортс‘’

— У Хабиба в ВК есть очень колоритные фото со сборов в горах. Вы хоть раз там бывали?

— Я же чуть позже пришел и был на этих сборах только раз. Спартанские условия, дисциплина и порядок. Но, знаешь, в этом все равно есть что-то особенное, что закаляет характер и сближает с друзьями. Нет стиральной машины, нет кого-то, кто за тобой уберет и поухаживает, при этом ты должен три раза в день тренироваться.

— Я тренируюсь раз в день и все равно тяжело заставить себя отправить вещи в барабан стиральной машины. А как это выглядит в горах?

— Ручная стирка, грели воду в ведре. Если лень греть, то в холодной. После каждой тренировки нужно сполоснуть форму и повесить. Вонючек у нас в команде никогда не было, мы их не терпели. Чистота в первую очередь.

А еще ты же после каждой тренировки должен сам искупаться: набираешь ведро воды и обливаешься из кружки, как в деревне. Вода не всегда теплая. Самое страшное и тяжелое, когда встаешь на утреннюю молитву и нужно сделать омовение. Солнце еще не взошло, вода как лед, но нужно проснуться, выйти, умыться. Вот эта вещь сильно закалила всех наших ребят.

— Еду дежурные готовили?

— У нас всегда было два-три человека поваров. Чтобы помочь им убрать со стола, назначали дежурных, ага, — сказал Рабаданов.

В ночь на 3 мая Рабаданов подерется с Александром Чижовым. Поединок пройдет в соглавном событии турнира PFL в городе Су-Фолс.

«После каждой тренировки грели воду в ведре и стирались — вонючек у нас не было». Команда Хабиба изнутри.