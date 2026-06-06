Скандал с экс-чемпионом UFC: казахстанская лига отменила турнир за несколько часов до старта

Шоу было запланировано на 6 июня в Алматы. Главным событием назначили поединок казахстанца Адиля Боранбаева и американца Энтони Петтиса — бывшего чемпиона UFC.
Но в день турнира представитель США заявил об отказе от выступления. Он подчеркнул, что промоушен не выполнил контрактных обязательств, а его компания потеряла более 800 000 долларов.
В Orda GF не прокомментировали скандал вокруг Петтиса, но официально сообщили об отмене турнира за несколько часов до заявленного старта.
«Нам очень грустно принимать это решение, ведь мы готовили для вас яркие бои и настоящее шоу. Мы понимаем ваши ожидания и искренне приносим извинения за доставленные неудобства. Спасибо каждому, кто поддерживал нас, ждал турнир и верил в проект», — заявили в лиге.
Промоушен также пообещал в ближайшее время предоставить информацию о возврате билетов и дальнейших планах.