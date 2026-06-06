Скандал с экс-чемпионом UFC: казахстанская лига отменила турнир за несколько часов до старта

«Нам очень грустно принимать это решение, ведь мы готовили для вас яркие бои и настоящее шоу. Мы понимаем ваши ожидания и искренне приносим извинения за доставленные неудобства. Спасибо каждому, кто поддерживал нас, ждал турнир и верил в проект», — заявили в лиге.