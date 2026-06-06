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Хабиб Нурмагомедов: «Переживаю ли я, что старею? Да, каждый об этом переживает. Мой отец прожил всего 56 лет»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, как относится к возрасту.

"Переживаю ли я о том, что старею? Да. Думаю, что каждый переживает из-за этого. Вы никогда не знаете, когда наступит конец. Мой отец прожил всего 56 лет. А его дед прожил всего 53 года. Хотя мой дед прожил 84 года. Мне 37 лет, возможно, завтра наступит мой последний день.

Это то, что дал нам Аллах. И мы должны справиться с этим. Это очень хорошее напоминание о том, чтобы быть обычным человеком, чтобы приземлиться", — сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов: «Уже шесть лет управляю бизнес-проектами. Драться было легче, там все проще и честнее».