Макгрегор выступил против мигрантов из «стран третьего мира»

В среду 30-летний суданец Хади Алодид предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство. В понедельник он напал на жертву на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны в лицо и шею. Во вторник вечером в Белфасте, а также в нескольких городах Шотландии вспыхнули беспорядки из-за инцидента.