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Макгрегор выступил против мигрантов из «стран третьего мира»

ЛОНДОН, 10 июн — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из Ирландии Конор Макгрегор призвал к полному запрету миграции из «стран третьего мира» на фоне нападения суданца на прохожего в Северной Ирландии.

Источник: РИА Новости Спорт

В среду 30-летний суданец Хади Алодид предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство. В понедельник он напал на жертву на одной из улиц Белфаста и нанес тяжелые раны в лицо и шею. Во вторник вечером в Белфасте, а также в нескольких городах Шотландии вспыхнули беспорядки из-за инцидента.

«Немедленно запретите иммиграцию из стран третьего мира… Их больше нельзя сюда пускать», — написал Макгрегор в соцсети X.

Он призвал помогать жителям бедных стран там, где они живут, и не пускать их в Ирландию.

«Молитесь за наш остров», — добавил он.

Во вторник вечером сотни недовольных ситуацией на фоне нападения собрались на улицах Белфаста. Они подожгли дома, автомобили и предприятия. Пожарные в Северной Ирландии выехали на 62 пожара на фоне протестов.

Ранее главный констебль полиции Северной Ирландии Джон Бутчер заявил, что подозреваемый прибыл в Белфаст из Ирландии в 2023 году. До этого он находился в Париже. Сразу после прибытия в Северную Ирландию он подал прошение о предоставлении убежища и получил разрешение остаться в стране до 2028 года.