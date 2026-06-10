Ган заявил, что не заинтересован в новом поединке с Волковым

Ган дважды побеждал Волкова в рамках промоушена UFC — в 2021 и в 2024 годах. В рейтинге тяжелого веса UFC Ган занимает первое место, Волков — второе. Чемпионом дивизиона является англичанин Том Аспиналл.
«Не обязательно. Мне не слишком интересно проводить много реваншей. Это не очень интересно», — сказал Ган, отвечая на вопрос РИА Новости.
При этом Ган назвал Волкова отличным спортсменом и «красивым ударником».
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение 14 июня боя за звание чемпиона UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет. Ган на этом турнире проведет бой против бразильца Алекса Перейры.