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Ган заявил, что не заинтересован в новом поединке с Волковым

ВАШИНГТОН, 10 июня — РИА Новости. Французский боец смешанных единоборств Сирил Ган заявил журналистам, что не заинтересован в реванше с россиянином Александром Волковым.

Источник: UFC Russia

Ган дважды побеждал Волкова в рамках промоушена UFC — в 2021 и в 2024 годах. В рейтинге тяжелого веса UFC Ган занимает первое место, Волков — второе. Чемпионом дивизиона является англичанин Том Аспиналл.

«Не обязательно. Мне не слишком интересно проводить много реваншей. Это не очень интересно», — сказал Ган, отвечая на вопрос РИА Новости.

При этом Ган назвал Волкова отличным спортсменом и «красивым ударником».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение 14 июня боя за звание чемпиона UFC на лужайке перед Белым домом в честь 250-летия страны. Также в этот день Трампу исполнится 80 лет. Ган на этом турнире проведет бой против бразильца Алекса Перейры.

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