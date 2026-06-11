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Топурия — о поединке против Хабиба: «Оставьте человека в покое. Он уже завершил карьеру»

Илия Топурия не стал отвечать на вопрос журналиста о том, чем закончился бы его поединок против Хабиба Нурмагомедова.

Источник: Спортс‘’

"Оставьте человека в покое. Он уже завершил карьеру. Чем закончился бы наш бой? Я не знаю. Думаю, мы никогда не узнаем. Не думаю, что он вернется.

У меня есть только уважение к Хабибу. Он добился потрясающих результатов в UFC", — заявил Топурия.

Илия Топурия проведет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе против Джастина Гейджи на турнире в Белом доме 15 июня.

Колби Ковингтон: «Топурия не просто побьет Гейджи, он его унизит. Гейджи вот-вот навсегда превратится в мем».

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