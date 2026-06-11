Топурия — о поединке против Хабиба: «Оставьте человека в покое. Он уже завершил карьеру»

"Оставьте человека в покое. Он уже завершил карьеру. Чем закончился бы наш бой? Я не знаю. Думаю, мы никогда не узнаем. Не думаю, что он вернется.
У меня есть только уважение к Хабибу. Он добился потрясающих результатов в UFC", — заявил Топурия.
Илия Топурия проведет поединок за титул чемпиона UFC в легком весе против Джастина Гейджи на турнире в Белом доме 15 июня.
Колби Ковингтон: «Топурия не просто побьет Гейджи, он его унизит. Гейджи вот-вот навсегда превратится в мем».
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше