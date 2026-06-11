Брату Хабиба внезапно сменили соперника в UFC. Нурмагомедов проведет бой с главной звездой Китая

30-летний Нурмагомедов идет к своему 10-му бою в UFC. Как было сказано выше, Умар собирался провести его с Дэвидом Мартинесом, но мексиканец, если верить менеджеру Али Абдель-Азизу, получил травму и снялся с поединка. Сложно сказать, правда ли это, но Мартинес уже удалил постер своего боя против Нурмагомедова из соцсетей. В среде поклонников единоборств сейчас активно обсуждается версия, будто Дэвида сняли с боя по решению руководства UFC. Если ей верить, то получается, что мексиканец стал жертвой матчмейкеров, которые решили резко переиграть расклад в дивизионе, поскольку не смогли найти более статусного главного события под турнир в Шанхае, чем бой Нурмагомедов — Ядонг.