Брату Хабиба внезапно сменили соперника в UFC. Нурмагомедов проведет бой с главной звездой Китая

Умар Нурмагомедов, похоже, не выйдет в клетку 25 июля, как изначально планировал. Согласно многочисленным сообщениям в соцсетях, его бой с Дэвидом Мартинесом отменен и не состоится на турнире UFC в Абу-Даби. Официальных объявлений от лиги на этот счет пока не было, но все идет к тому, что Нурмагомедов вернется в клетку несколько позже, чем рассчитывал изначально, а именно — 29 августа на турнире в Шанхае. Кроме того, Умар, похоже, получит нового соперника, и считается, что им должен стать китаец Сонг Ядонг.
30-летний Нурмагомедов идет к своему 10-му бою в UFC. Как было сказано выше, Умар собирался провести его с Дэвидом Мартинесом, но мексиканец, если верить менеджеру Али Абдель-Азизу, получил травму и снялся с поединка. Сложно сказать, правда ли это, но Мартинес уже удалил постер своего боя против Нурмагомедова из соцсетей. В среде поклонников единоборств сейчас активно обсуждается версия, будто Дэвида сняли с боя по решению руководства UFC. Если ей верить, то получается, что мексиканец стал жертвой матчмейкеров, которые решили резко переиграть расклад в дивизионе, поскольку не смогли найти более статусного главного события под турнир в Шанхае, чем бой Нурмагомедов — Ядонг.
Даже если ситуация действительно обстоит таким образом, то правду нам едва ли расскажут, и остается лишь посочувствовать Мартинесу, который лишился возможности подраться с одним из главных претендентов на титул. Что же касается Нурмагомедова, то для него бой с Ядонгом — это, скорее, хорошая новость, поскольку китаец значительно выше котируется в дивизионе, нежели изначальный соперник Умара. Вполне возможно, что победа над Сонгом и вовсе может стать для россиянина пропуском к титульному бою.
Сонгу Ядонгу 28 лет, и сейчас он, пожалуй, главная звезда UFC из Китая среди бойцов-мужчин. На его счету 17 выступлений в лиге — 12 побед, четыре поражения и одна ничья. Сейчас Ядонг занимает пятую строчку рейтинга. Последнее время китаец чередует победы и неудачи, но при этом противостоят ему исключительно топовые соперники. В период с весны 2023 года Сонг провел шесть боев, и уступил лишь двум соперникам — Шону О’Мэлли и Петру Яну. Свой последний на данный момент поединок китаец провел 30 мая на турнире в Макао, и тогда Ядонг уверенно финишировал экс-чемпиона UFC Дейвесона Фигередо во втором раунде.
Умар Нурмагомедов — боец с чемпионским потенциалом. Он доказал это полтора года назад, когда добрался до титульного поединка и уступил тогдашнему обладателю пояса Мерабу Двалишвили лишь близким решением судей. Для россиянина наступает важнейший этап в карьере, ведь он снова вплотную подобрался к цели. Если в начале 2025-го было уместно говорить, что Нурмагомедову для победы над Двалишвили не хватило опыта, то теперь за плечами Умара более чем достаточно боев на элитном уровне. И уже этим летом ему предстоит пройти, возможно, последнее испытание, прежде чем появится новый шанс стать чемпионом UFC.
Иван Ковалев