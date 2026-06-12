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Блогер АртПо не пожал руку Хабибу: «Он тянет мне руку, а я на нервах случайно убрал свою»

Блогер АртПо не пожал руку экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Источник: Спортс‘’

«Я подхожу к Хабибу, он меня спрашивает: “Ты медиа?” Я говорю: “Я живу тут в отеле”. Он тянет мне руку, я стою на нервах и случайно убираю свою руку и начинаю ему что-то показывать. Я просто не заметил его руку.

За такое получить можно? Я знаю. Но потом я реабилитировался и пожал ему руку. Хабиб сказал, что знает меня и согласился сфотографироваться", — сказал АртПо.

Встреча блогера и экс-чемпиона UFC произошла в рамках челленджа, в котором АртПо собирал автографы звезд футбола. На футболке «Родины» расписались: Фабио Капелло, Федор Смолов, Блез Матюиди, Майка Ричардс, Руд Гуллит, Алессандро Дель Пьеро, Андреа Пирло, Петер Шмейхель, Самюэль Умтити, Хенрик Ларссон, Леонардо Бонуччи, Эдвин ван дер Сар, Джейми Каррагер, Людовик Жюли. Также на футболке расписались бойцы Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.

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