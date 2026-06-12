Блогер АртПо не пожал руку Хабибу: «Он тянет мне руку, а я на нервах случайно убрал свою»

«Я подхожу к Хабибу, он меня спрашивает: “Ты медиа?” Я говорю: “Я живу тут в отеле”. Он тянет мне руку, я стою на нервах и случайно убираю свою руку и начинаю ему что-то показывать. Я просто не заметил его руку.