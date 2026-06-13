«Запросил 20 миллионов, ему отказали». Махачев — о срыве боя с Топурией в Белом доме

На следующее утро мне позвонили и сказали, что Топурия захотел 20 что ли миллионов [долларов]. Ему отказали. И все, бой сорвался. Потом его менеджер сказал, что их не устроила сумма — но они согласились подраться с Гейджи за те же деньги по контракту, — сказал Махачев в интервью Адаму Зубайраеву.