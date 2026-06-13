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«Запросил 20 миллионов, ему отказали». Махачев — о срыве боя с Топурией в Белом доме

Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал о переговорах насчет поединка против Илии Топурии.

Источник: Getty Images

Ходили слухи, что россиянин и испанец могут встретиться в главном событии турнира в Белом доме. В итоге Топурия проведет защиту своего чемпионского пояса против Джастина Гейджи.

— Многие тебя ждали на турнире в Белом доме. Но Хабиб, например, сказал, что он бы не хотел тебя там видеть. Ты понимаешь, почему он так сказал?

— Плюс-минус понимаю. У нас были про это разговоры. Иногда я молчу, а соперник разговаривает — и все думают, что он правду говорит. Мне позвонили утром и предложили бой, и я согласился. Я ничего не просил, мне просто дали бой с плюсом в гонораре.

На следующее утро мне позвонили и сказали, что Топурия захотел 20 что ли миллионов [долларов]. Ему отказали. И все, бой сорвался. Потом его менеджер сказал, что их не устроила сумма — но они согласились подраться с Гейджи за те же деньги по контракту, — сказал Махачев в интервью Адаму Зубайраеву.

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