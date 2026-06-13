На потеху Трампу: UFC устроит бойню прямо на лужайке Белого дома

«Даже если я побью Сона Ядонга, то меня вряд ли поставят драться с чемпионом. Но я веду 1−0 в дуэли с Петром, даже переводил его в партер. Это было очень красиво. Если в UFC сделают бой Петра против Умара Нурмагомедова, то я не буду в обиде. Но после моей следующей победы в нашем дивизионе не будет боя громче, чем наш реванш с Петром».