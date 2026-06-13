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Топурия и Гейджи сделали вес перед боем в Белом доме

Непобежденный чемпион UFC в легком весе Илия Топурия и временный чемпион дивизиона Джастин Гейджи успешно прошли процедуру взвешивания перед объединительным титульным поединком.

Источник: Sport24

Топурия и Гейджи показали на весах ровно 155 фунтов (70,3 кг). Бой станет главным событием турнира UFC Freedom 250, который пройдет на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

Остальные участники турнира также уложились в весовые лимиты, в том числе Алекс Перейра и Сирин Ган, поединок которых станет соглавным событием вечера. Перейра показал на весах 251 фунт (113,9 кг), Ган — 248 фунтов (112,5 кг).

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