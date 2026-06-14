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Царукян — о лучшем бойце MMA: «Если совместить достижения Хабиба и Конора, они даже не приблизятся к успехам Джонса»

Боец UFC Арман Царукян считает, что Джон Джонс успешнее Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

«Если совместить достижения Хабиба и Конора, они даже не приблизятся к успехам Джонса. Джон — первый по всем показателям. Думаю, он сделает еще пару боев», — сказал Царукян.

Напомним, Джонс 12 раз защитил пояса в тяжелом и полутяжелом дивизионах.

Арман Царукян разгромно победил Тони Фергюсона в схватке на RAF 10.

Арман Царукян: «Фергюсон — настоящая легенда UFC. Если ему понадобится какая-либо помощь, в том числе финансовая, я готов».

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