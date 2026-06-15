Царукян про бой с Хабибом: «Думаю, что я смог бы выиграть. В стойке я намного поинтереснее, чем он»

— Я думаю, если бы я не смог давать бороться, на стойке я намного поинтереснее, чем он. Пока не подерешься — не поймешь. Я у себя в голове думаю, что я смог бы выиграть. А там, как было бы в бою, только Бог знает, — сказал Царукян на YouTube-канале «ВПИСКА».