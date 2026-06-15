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Царукян про бой с Хабибом: «Думаю, что я смог бы выиграть. В стойке я намного поинтереснее, чем он»

Армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян дал интервью, в котором вновь выразил мнение, что смог бы выиграть у бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Источник: Кадр из трансляции

— Почему ты как-то сказал, что мог бы победить праймового Хабиба?

— Это бой. Может, я случайно бы ему попал и смог бы нокаутировать. Ты же никогда не знаешь.

— Мы говорим не про лаки-панчи, а все-таки про какую-то тактику.

— На лаки-панч я был бы нацелен.

— То есть, получается, праймового Хабиба мог остановить только лаки-панч?

— Да. Либо он бы прошел, неправильно упал, сломал себе руку и не смог бы продолжить бой. Все же возможно в этой жизни. Пантожа вот вышел на бой — 10 секунд, упал себе на руку, сломал руку и не смог продолжить, а другой человек стал чемпионом.

— Как будто счастливый случай.

— Ты же не знаешь, что произойдет. Ты должен быть уверен в своей победе. Разницы нет, кто перед тобой стоит.

— Но все-таки есть разница, когда ты надеешься именно на какие-то свои сильные стороны и понимаешь с тактической точки зрения, как ты можешь превзойти соперника, и когда ты надеешься на чудо.

— Я думаю, если бы я не смог давать бороться, на стойке я намного поинтереснее, чем он. Пока не подерешься — не поймешь. Я у себя в голове думаю, что я смог бы выиграть. А там, как было бы в бою, только Бог знает, — сказал Царукян на YouTube-канале «ВПИСКА».