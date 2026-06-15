Царукян про бой с Хабибом: «Думаю, что я смог бы выиграть. В стойке я намного поинтереснее, чем он»

— Почему ты как-то сказал, что мог бы победить праймового Хабиба?
— Это бой. Может, я случайно бы ему попал и смог бы нокаутировать. Ты же никогда не знаешь.
— Мы говорим не про лаки-панчи, а все-таки про какую-то тактику.
— На лаки-панч я был бы нацелен.
— То есть, получается, праймового Хабиба мог остановить только лаки-панч?
— Да. Либо он бы прошел, неправильно упал, сломал себе руку и не смог бы продолжить бой. Все же возможно в этой жизни. Пантожа вот вышел на бой — 10 секунд, упал себе на руку, сломал руку и не смог продолжить, а другой человек стал чемпионом.
— Как будто счастливый случай.
— Ты же не знаешь, что произойдет. Ты должен быть уверен в своей победе. Разницы нет, кто перед тобой стоит.
— Но все-таки есть разница, когда ты надеешься именно на какие-то свои сильные стороны и понимаешь с тактической точки зрения, как ты можешь превзойти соперника, и когда ты надеешься на чудо.
— Я думаю, если бы я не смог давать бороться, на стойке я намного поинтереснее, чем он. Пока не подерешься — не поймешь. Я у себя в голове думаю, что я смог бы выиграть. А там, как было бы в бою, только Бог знает, — сказал Царукян на YouTube-канале «ВПИСКА».