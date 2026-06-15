Макгрегор — о поражении Топурии: «Грустное зрелище. Но это избиение сделает его сильнее»

В главном событии турнира UFC Freedom 250 в Белом доме Гейджи победил Топурию техническим нокаутом после четвертого раунда. Илия не смог продолжить поединок после большого количества урона.
"Он сдался. Грустное зрелище. Но хорошую взбучку он заслужил — пусть все и вышло некрасиво. Это избиение сделает его сильнее.
Что за спорт!" — написал Макгрегор в соцсети.
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