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Макгрегор — о поражении Топурии: «Грустное зрелище. Но это избиение сделает его сильнее»

Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор отреагировал на исход боя Илия Топурия — Джастин Гейджи.

Источник: Sport24

В главном событии турнира UFC Freedom 250 в Белом доме Гейджи победил Топурию техническим нокаутом после четвертого раунда. Илия не смог продолжить поединок после большого количества урона.

"Он сдался. Грустное зрелище. Но хорошую взбучку он заслужил — пусть все и вышло некрасиво. Это избиение сделает его сильнее.

Что за спорт!" — написал Макгрегор в соцсети.

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