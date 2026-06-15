Российский боец Волков запросил у UFC бой с Ганом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков запросил бой против временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француза Сирила Гана. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников.
В ночь на понедельник Ган на турнире UFC в Белом доме победил бразильца Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде.
«Будем, конечно, драться. И будем просить [бой с Ганом], Саша бил его и еще раз побьет», — сказал Банников.
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