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Российский боец Волков запросил у UFC бой с Ганом

В ночь на понедельник Сирил Ган на турнире UFC в Белом доме победил Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде.

Источник: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков запросил бой против временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француза Сирила Гана. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

В ночь на понедельник Ган на турнире UFC в Белом доме победил бразильца Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде.

«Будем, конечно, драться. И будем просить [бой с Ганом], Саша бил его и еще раз побьет», — сказал Банников.

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