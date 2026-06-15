«Какая битва!» Гейджи разбил Топурию в бою у Белого дома и заявил, что ему нет равных

В Вашингтоне на территории Белого дома состоялся исторический турнир UFC Freedom 250. Главным событием вечера, конечно же, стал титульный бой в легком весе, в котором испанский грузин Илия Топурия уступил американцу Джастину Гейджи техническим нокаутом. Представители бойцовского сообщества шокированы результатом, победитель — вне себя от радости. А почетный гость мероприятия, глава США Дональд Трамп, здорово провел время и услышал от болельщиков поздравления с днем рождения.
«Мне нет равных»
Для 29-летнего Топурии поединок сложился непросто. После третьего раунда врач запретил Илии продолжать, но он сумел уговорить рефери дать еще один шанс. Бой не стали прерывать, однако Гейджи все так же оказывал давление, и после очередного отрезка команда испанца приняла решение остановить поединок. Теперь рекорд Топурии — 17−1. Джастин (28 побед и 5 поражений) не скрывал эмоций. Новый чемпион сделал сальто в октагоне и долго праздновал успех вместе со своей командой.
«Я просто не могу в это поверить! Знал, мне придется пережить первый раунд, мастерство Илии невероятно, когда он полон сил. Знал, что моя выносливость и целеустремленность помогут мне пройти первые два раунда и никто не сможет превзойти меня в третьем. А в четвертом и пятом я должен был доминировать», — сказал 37-летний победитель в октагоне Джо Рогану.
Американец отдельно отметил, что ему было непросто после жесткого удара в печень, но он справился. «Я создан для таких моментов. Я самый стабильный и самый зрелищный боец, который когда-либо выходил в клетку… Мне нет равных».
Еще одна фраза мгновенно разлетелась по соцсетям: «Посмотрите на мое лицо! У меня чертовски толстая кожа. Это нужно изучать».
Интересно, что накануне поединка, как и в прошлом году перед боем с Чарльзом Оливейрой, Топурия провел торжественный ужин в ресторане: среди гостей были его брат Александр, а также украинские боксеры Сергей Лапин и Александр Усик. Обстановка выглядела уж слишком празднично, со стороны казалось, будто спортсмен заранее отмечает победу. Многим болельщикам такой подход не понравился.
«Джастин — зверь!»
Победа Гейджи — пока что главная тема дня: спортивное сообщество пришло в восторг от увиденного. Еще по ходу противостояния бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо восхитился в соцсетях накалом борьбы, но отмечал Топурию: «Какая битва! Отличная работа Илии — находил свои удары и хорошо работал на земле».
Боец UFC в полулегком весе Брайан Ортега коротко отреагировал: «Что за мясорубка! Йоу!».
Экс-чемпион UFC полутяж Джамал Хилл написал: «Это лучший Джастин, которого мы когда-либо видели!».
А выступающий в BKFC Майк Перри отдельно отметил работу тренера американца Тревора Уиттмана: «Он сказал Гейджи идти вперед, и Джастин послушал. Это изменило бой!».
Бразильский экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос похвалил решение команды Топурии вовремя остановить поединок: «Настоящие бойцы будут драться до самой смерти. Отличная работа угла Топурии, что прервали бой. Джастин — зверь! Поздравляю».
Двукратный и действующий чемпион промоушена в полулегком весе Александр Волкановски восхитился не только поединком, но и всем турниром у Белого дома: «Ничего себе! Совершенно безумная концовка сумасшедшей ночи… Отличная работа, Дана и Трамп!».
Иск против UFC, день рождения Трампа, задержание Стрикленда
Турнир действительно удался. Хотя вопросов к его организации было немало. Freedom 250 называли самым необычным событием в истории UFC еще до первого гонга — промоушен столкнулся с серьезной критикой из-за выбора резиденции президента США в качестве площадки для соревнований. Недовольство высказывали как противники Дональда Трампа, так и его сторонники, которым не понравилось, что газон перед главным зданием страны будет испорчен ради спортивного мероприятия.
Из-за проведения турнира активисты даже подали судебный иск против UFC: называли мероприятие коррупционным и возмущались тем, что организация получила фактически беспрепятственный доступ к Белому дому и мемориалу Линкольна. Однако суд отклонил требования истцов. При этом, согласно материалам дела, UFC обязался потратить около 700 тысяч долларов на восстановление газона Белого дома после завершения турнира.
Сам Трамп весь вечер находился у октагона рядом с главой UFC Даной Уайтом и членами своей семьи. После третьего боя зрители исполнили для президента Штатов песню «С днем рождения тебя!» — в этот день глава государства отметил 80-летие.
Не обошлось и без других забавных эпизодов. Так, боец Джош Хокит во время послематчевого интервью пошутил, что жена экс-президента США Барака Обамы Мишель — на самом деле мужчина. После этих слов камера показала Трампа, который несколько секунд улыбался. Реакция аудитории была смешанной: одновременно раздались аплодисменты и недовольный гул.
Также большое внимание привлек инцидент с чемпионом UFC Шоном Стриклендом. Хотя он не участвовал в турнире, его появление в фан-зоне спровоцировало ажиотаж среди болельщиков и беспорядки. В итоге полиция и федеральные службы безопасности вывели бойца с территории мероприятия и отправили в гостиницу.
«Я почти уверен, что не нарушал никаких законов», — сказал Стрикленд из автомобиля полиции.
Автор: Максим Слекишин