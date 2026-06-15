«Какая битва!» Гейджи разбил Топурию в бою у Белого дома и заявил, что ему нет равных

«Я просто не могу в это поверить! Знал, мне придется пережить первый раунд, мастерство Илии невероятно, когда он полон сил. Знал, что моя выносливость и целеустремленность помогут мне пройти первые два раунда и никто не сможет превзойти меня в третьем. А в четвертом и пятом я должен был доминировать», — сказал 37-летний победитель в октагоне Джо Рогану.