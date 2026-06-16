Тактаров — о вызове О’Мэлли: «Шанс, что Петр Ян проиграет ему снова, очень велик»

После победы американец бросил вызов чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну.
"О’Мэлли по части неудобств номер один соперник для Яна. Шанс, что Петр проиграет ему снова, очень велик.
Не знаю, как он к этому отнесется. У меня есть подозрения, что Петр не выучил урок о том, как работает мироздание«, — цитирует Тактарова “Советский спорт”.
О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей в октябре 2022-го года.
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Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
Последние несколько лет в UFC было несколько чемпионов в своих весовых категориях родом из России. Одним из таких примеров является Петр Ян. Спортсмен, которому пророчили большое будущее в промоушене на какое-то время забрался на вершину, после чего стремительно с нее сошел. Каким был путь бойца, и что его ждет дальше, расскажем в нашей статье. Биография Петра Яна является примером того, как быстро может измениться судьба чемпиона.Читать дальше