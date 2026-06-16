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Тактаров — о вызове О’Мэлли: «Шанс, что Петр Ян проиграет ему снова, очень велик»

Российский ветеран UFC Олег Тактаров высказался о вызове Шона О’Мэлли победы над канадцем Айманном Захаби на турнире в Белом доме.

Источник: Sport24

После победы американец бросил вызов чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну.

"О’Мэлли по части неудобств номер один соперник для Яна. Шанс, что Петр проиграет ему снова, очень велик.

Не знаю, как он к этому отнесется. У меня есть подозрения, что Петр не выучил урок о том, как работает мироздание«, — цитирует Тактарова “Советский спорт”.

О’Мэлли победил Яна раздельным решением судей в октябре 2022-го года.

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Биография Петра Яна: карьера и личная жизнь бойца UFC
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