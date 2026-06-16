Топурия сделает паузу в несколько месяцев после боя против Гэтжи

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Илия Топурия пропустит несколько месяцев после титульного поединка против Джастина Гэтжи. Об этом ТАСС рассказал представитель Топурии.
Топурия проиграл Гэтжи техническим нокаутом в ночь на понедельник на турнире UFC в Белом доме. Перед пятым раундом бойца с поединка снял врач из-за медицинских показателей.
«Критических повреждений нет, перелома глазницы тоже нет. Это будет пауза в несколько месяцев», — сказал собеседник агентства.
Топурии 29 лет, он потерпел 1-е поражение в смешанных единоборствах (MMA) при 17 победах. В поединке за титул чемпиона UFC в легком весе в июне 2025 года спортсмен нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру. В декабре боец временно отказался от защиты титула из-за угрозы распространения ложных обвинений в домашнем насилии. Спортсмен заявил, что не собирается проводить защиту титула до апреля 2026 года. В феврале 2024 года Топурия победил австралийца Александра Волкановски за титул в полулегком весе, но позднее освободил его для перехода в другую категорию.