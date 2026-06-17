Ян вошел в топ-3 рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий

Лидером рейтинга остается россиянин Ислам Махачев, являющийся чемпионом в полулегком весе. На вторую строчку поднялся Александр Волкановски. В топ-3 вошел еще один россиянин Петр Ян.
Илия Топурия, проигравший Джастину Гейджи на турнире UFC Freedom 250, опустился со второго места на пятое. При этом Джастин Гейджи стал четвертым.
Сириль Ган вошел в топ-15 благодаря победе над Алексом Перейрой. Он расположился на 12-й строчке. Алекс Перейра же опустился с четвёртого места на восьмое.
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Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
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