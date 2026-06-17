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Шон О’Мэлли: «Я ставил Топурию выше Хабиба и Джонса. Он все еще один из величайших, но потерял свою ауру»

Шон О’Мэлли высказался о поражении Илии Топурии.

Источник: Спортс‘’

"Джастин просто сломал ему лицо. Он сломал его психологически. Это было одно из самых безумных и вдохновляющих выступлений, которые я когда-либо видел.

Он буквально сломал величайшего бойца. Я говорил, что Топурия — величайший боец всех времен. Я ставил его выше Хабиба, выше Джонса, и он все еще один из величайших, но потерял свою ауру, и это просто безумие«, — сказал О’Мэлли.

Напомним, Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250.

Мэтт Браун: «Топурия может никогда не вернуться прежним. Аура непобедимости разрушена».

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