Шон О’Мэлли: «Я ставил Топурию выше Хабиба и Джонса. Он все еще один из величайших, но потерял свою ауру»

"Джастин просто сломал ему лицо. Он сломал его психологически. Это было одно из самых безумных и вдохновляющих выступлений, которые я когда-либо видел.
Он буквально сломал величайшего бойца. Я говорил, что Топурия — величайший боец всех времен. Я ставил его выше Хабиба, выше Джонса, и он все еще один из величайших, но потерял свою ауру, и это просто безумие«, — сказал О’Мэлли.
Напомним, Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250.
Мэтт Браун: «Топурия может никогда не вернуться прежним. Аура непобедимости разрушена».
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше