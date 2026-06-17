UFC объявил дату боя и следующего соперника Махачева

Ирландец Иэн Гэрри стал следующим соперником российского чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева. Их бой возглавит турнир UFC 330, сообщила пресс-служба промоушена.
Турнир пройдет в ночь на 16 августа по московскому времени в Филадельфии.
Махачеву 34 года. Последний раз он выходил в октагон в ноябре 2025 года, когда победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе. Ранее он также был чемпионом UFC в легком весе. За карьеру в ММА россиянин одержал 28 побед и потерпел одно поражение.
На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и одно поражение. Он занимает первое место в рейтинге UFC в полусреднем весе.