UFC объявил дату боя и следующего соперника Махачева

Махачеву 34 года. Последний раз он выходил в октагон в ноябре 2025 года, когда победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе. Ранее он также был чемпионом UFC в легком весе. За карьеру в ММА россиянин одержал 28 побед и потерпел одно поражение.