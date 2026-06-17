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UFC объявил дату боя и следующего соперника Махачева

Россиянин проведет первую защиту титула в полусреднем весе против Иэна Гэрри 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии.

Источник: Getty Images

Ирландец Иэн Гэрри стал следующим соперником российского чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева. Их бой возглавит турнир UFC 330, сообщила пресс-служба промоушена.

Турнир пройдет в ночь на 16 августа по московскому времени в Филадельфии.

Махачеву 34 года. Последний раз он выходил в октагон в ноябре 2025 года, когда победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе. Ранее он также был чемпионом UFC в легком весе. За карьеру в ММА россиянин одержал 28 побед и потерпел одно поражение.

На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и одно поражение. Он занимает первое место в рейтинге UFC в полусреднем весе.