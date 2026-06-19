Перейру и Топурию отстранили на полгода по здоровью после поражений

Ранее Топурия уступил Джастину Гейджи, а Перейра проиграл Сирилу Гану.
Одним из организаторов турнира в Белом доме стала Атлетическая комиссия штата Калифорния. Согласно ее данным, Гейджи, Топурия и Перейра отстранены на 180 дней или до решения врачей о допуске.
Также на 6 месяцев оказались отстранены Стив Гарсия (проиграл Диего Лопесу) и Айманн Захаби (нокаутирован Шоном О’Мэлли).
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше