Хабиб Нурмагомедов прокомментировал анонс боя Махачев — Гэрри: «Путь продолжается»

«Нет предела к совершенству. Путь продолжается», — написал Нурмагомедов.
Ислам Махачев проведет поединок против Иэна Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа.
Махачев — про Гэрри: «Как человек может трештоком заниматься, если он вчера-позавчера проиграл?».
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Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше