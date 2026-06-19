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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал анонс боя Махачев — Гэрри: «Путь продолжается»

Хабиб Нурмагомедов в соцсетях прокомментировал анонс поединка Ислама Махачева против Иэна Гэрри.

«Нет предела к совершенству. Путь продолжается», — написал Нурмагомедов.

Ислам Махачев проведет поединок против Иэна Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии 16 августа.

Махачев — про Гэрри: «Как человек может трештоком заниматься, если он вчера-позавчера проиграл?».

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Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
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