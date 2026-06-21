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Магомедов успешно дебютировал в UFC, одержав досрочную победу

В эти минуты в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC Vegas 119.

Источник: Sport24

В андеркарде сошлись представитель Кыргызстана Муртазали Магомедов и армянин Мелсик Багдасарян.

Бой закончился победой Магомедова: Муртазали засабмитил соперника в первом раунде.

Для Магомедова этот боя стал дебютным в UFC. Теперь на его счету 11 побед в 11 боях.

В главном бою вечера второй номер рейтинга наилегчайшей весовой категории Манель Кейпе проведет реванш с пятым в списке лучших бойцов дивизиона — Киоджи Хоригучи. Их первый бой состоялся в декабре 2017 года, тогда победу удушающим приемом в третьем раунде одержал боец из Японии.