Магомедов успешно дебютировал в UFC, одержав досрочную победу

В главном бою вечера второй номер рейтинга наилегчайшей весовой категории Манель Кейпе проведет реванш с пятым в списке лучших бойцов дивизиона — Киоджи Хоригучи. Их первый бой состоялся в декабре 2017 года, тогда победу удушающим приемом в третьем раунде одержал боец из Японии.