Магомедов успешно дебютировал в UFC, одержав досрочную победу

В андеркарде сошлись представитель Кыргызстана Муртазали Магомедов и армянин Мелсик Багдасарян.
Бой закончился победой Магомедова: Муртазали засабмитил соперника в первом раунде.
Для Магомедова этот боя стал дебютным в UFC. Теперь на его счету 11 побед в 11 боях.
В главном бою вечера второй номер рейтинга наилегчайшей весовой категории Манель Кейпе проведет реванш с пятым в списке лучших бойцов дивизиона — Киоджи Хоригучи. Их первый бой состоялся в декабре 2017 года, тогда победу удушающим приемом в третьем раунде одержал боец из Японии.