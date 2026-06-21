UFC анонсировал бой бывших чемпионов Дю Плесси — Усман

Их поединок возглавит турнир UFC в Оклахоме. Ивент пройдет в ночь с 18 на 19 июля (мск). Поединок пройдет в среднем весе.
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Биография Дрикуса Дю Плесси: карьера и личная жизнь бойца UFC
Мир ММА наполнен яркими бойцами. Но чаще всего у каждого из них есть свой определяющий стиль боя и коронные приемы. Пример действующего чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса Дю Плесси уникален в этом смысле. Спортсмен запомнился многим именно своей универсальностью и адаптивностью. Биография бойца — в нашем материале.Читать дальше