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UFC анонсировал бой бывших чемпионов Дю Плесси — Усман

Пресс-служба UFC анонсировала бой бывшего чемпиона в среднем весе Дрикуса Дю Плесси и экс-обладателя титула в полусреднем весе Камару Усмана.

Источник: Sport24

Их поединок возглавит турнир UFC в Оклахоме. Ивент пройдет в ночь с 18 на 19 июля (мск). Поединок пройдет в среднем весе.

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