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Гейджи рассказал о дальнейших карьерных планах

Американский боец UFC, чемпион организации в легком весе Джастин Гейджи рассказал о дальнейших карьерных планах. Его слова приведены в подкасте американского спортивного комментатора Джо Рогана.

Источник: Reuters

«Прямо сейчас я планирую продолжать. Внутри меня нет какого-то естественного чувства, что все кончено. Так что это все, что я могу сказать», — заявил Гейджи.

Также боец оценил вероятность того, что его следующим соперником станет россиянин Арман Царукян. «Да, он определенно тот парень, который сейчас на очереди. Но пока я не могу назвать точное имя своего следующего оппонента. Топурия не получит реванш. Он сдался на табуретке, я остановил его дважды. Что еще мне нужно сделать?» — сказал Гейджи.

14 июня Гейджи завоевал звание чемпиона UFC в легком весе. На турнире в Белом доме, посвященном 80-летию президента США Дональда Трампа, американец одолел представителя Испании Илию Топурию.

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