Гейджи рассказал о дальнейших карьерных планах

Также боец оценил вероятность того, что его следующим соперником станет россиянин Арман Царукян. «Да, он определенно тот парень, который сейчас на очереди. Но пока я не могу назвать точное имя своего следующего оппонента. Топурия не получит реванш. Он сдался на табуретке, я остановил его дважды. Что еще мне нужно сделать?» — сказал Гейджи.