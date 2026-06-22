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Махачев — о своей фразе про Дагестан: «Ее говорят в раздевалке “ПСЖ”, Джокович, Энтони Джошуа»

Российский боец, чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев высказался о вирусном характере своей фразы про борьбу в Дагестане.

Источник: Кадр из трансляции

На вопрос американской легенды UFC Даниэля Кормье, как научить сына качественно бороться, Махачев сказал: «Отправь его на два-три года в Дагестан и забудь».

«Кого я ни встречу, футболист любого уровня, Джокович… В раздевалке “ПСЖ” мне говорят: “Забери его на два-три года в Дагестан”. Боксер Энтони Джошуа говорит: “Я хочу приехать. Я хочу футболку сделать: “Два-три года в Дагестан”. Можно?” Я говорю: “Конечно, можно”.

Я развил туризм в Дагестане этой фразой? Ну, спортивный туризм. У нас в зал постоянно люди приезжают. Просто сфоткаться, одну тренировку провести. Кто-то говорит: “Ты же звал — я пришел тренироваться”. У него нет вообще спортивных навыков, но хочет сразу со сборниками потренироваться», — рассказал Махачев в интервью Адаму Зубайраеву.

16 августа Ислам Махачев проведет титульный бой UFC в полусреднем весе против ирландца Иана Гарри на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

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