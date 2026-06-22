Махачев — о своей фразе про Дагестан: «Ее говорят в раздевалке “ПСЖ”, Джокович, Энтони Джошуа»

«Кого я ни встречу, футболист любого уровня, Джокович… В раздевалке “ПСЖ” мне говорят: “Забери его на два-три года в Дагестан”. Боксер Энтони Джошуа говорит: “Я хочу приехать. Я хочу футболку сделать: “Два-три года в Дагестан”. Можно?” Я говорю: “Конечно, можно”.



Я развил туризм в Дагестане этой фразой? Ну, спортивный туризм. У нас в зал постоянно люди приезжают. Просто сфоткаться, одну тренировку провести. Кто-то говорит: “Ты же звал — я пришел тренироваться”. У него нет вообще спортивных навыков, но хочет сразу со сборниками потренироваться», — рассказал Махачев в интервью Адаму Зубайраеву.