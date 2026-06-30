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Скандальный боец ММА погиб в зоне СВО, пишут СМИ

Боец ММА Джихад Юнусов погиб в зоне проведения СВО.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джихад Юнусов погиб в зоне проведения СВО, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, спортсмен провел на фронте не больше месяца. Юнусов участвовал в боевых действиях в составе штурмовой группы.

В мае в Сети распространилось видео, на котором Юнусов вступает в словесную перепалку с женщиной на лестничной площадке, а после выливает напиток из стакана ей в лицо и начинает наносить удары. Он также нанес удары другой девушке, которая пытается заступиться за женщину. Вскоре после скандала Юнусов заявил, что отправляется на фронт.

Юнусов выступал в профессиональных MMA с 2012 года. В его активе 19 побед и семь поражений.

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