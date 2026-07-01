Джонс — о Махачеве и Хабибе: «Не так уж важно, кто из них лучший, потому что они радуются победам друг друга»

«Оба парня великолепны. Самое замечательное — они в одной команде. Поэтому не так уж важно, кто из них лучший, потому что они радуются победам друг друга. Именно такая дружба и нужна», — сказал Джонс.
Махачев и Иэн Гэрри подерутся подерутся 16 августа в главном событии UFC 330.
Даниэль Кормье: «Стилистически это самый сложный соперник для Махачева. Гэрри — отлично работает в стойке, умеет защищаться от тейкдаунов».
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