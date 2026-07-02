Гейджи — о боях против Хабиба и Оливейры: «Я очень беспокоился из-за них и не думал о себе. Понял, что это ошибка»

"Я очень беспокоился из-за них. Понял, что это была большая ошибка. Я не смог выступить наилучшим образом. Беспокоился о них вместо того, чтобы подумать о себе и о том, что я могу контролировать.
Мне нельзя было выходить с мыслью: «Ох, мне нужно держаться подальше от их тейкдаунов. Мне нельзя оказаться внизу». Нужно было просто это принять", — заявил Гейджи.
Джастин Гейджи проиграл в титульных поединках против Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры в октябре-2020 и мае-2022 соответственно. Он впервые стал чемпионом, победив Илию Топурию на турнире UFC в Белом доме, прошедшем 15 июня.
Джастин Гейджи: «У Топурии есть все, чтобы победить любого из парней в легком дивизионе».