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Гейджи — о боях против Хабиба и Оливейры: «Я очень беспокоился из-за них и не думал о себе. Понял, что это ошибка»

Джастин Гейджи прокомментировал ошибки, допущенные в боях против Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры.

"Я очень беспокоился из-за них. Понял, что это была большая ошибка. Я не смог выступить наилучшим образом. Беспокоился о них вместо того, чтобы подумать о себе и о том, что я могу контролировать.

Мне нельзя было выходить с мыслью: «Ох, мне нужно держаться подальше от их тейкдаунов. Мне нельзя оказаться внизу». Нужно было просто это принять", — заявил Гейджи.

Джастин Гейджи проиграл в титульных поединках против Хабиба Нурмагомедова и Чарльза Оливейры в октябре-2020 и мае-2022 соответственно. Он впервые стал чемпионом, победив Илию Топурию на турнире UFC в Белом доме, прошедшем 15 июня.

Джастин Гейджи: «У Топурии есть все, чтобы победить любого из парней в легком дивизионе».

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