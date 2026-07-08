Макс Холлоуэй собрал идеального бойца: «Борьба Хабиба, трешток Макгрегора, мое кардио»

«Сила Илии Топурии, мое кардио, лоукики Жозе Альдо, бойцовский IQ Деметриуса Джонсона, борьба Хабиба, скорость Яира Родригеса и трешток Конора Макгрегора», — сказал Холлоуэй.
12 июля Холлоуэй проведет бой на турнире UFC 329 против Конора Макгрегора.
Команда Конора в прайме — говорила на русском и атаковала автобус Хабиба. Где они сейчас?
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше