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Макс Холлоуэй собрал идеального бойца: «Борьба Хабиба, трешток Макгрегора, мое кардио»

Экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй собрал идеального бойца по семи разным качествам.

Источник: Спортс‘’

«Сила Илии Топурии, мое кардио, лоукики Жозе Альдо, бойцовский IQ Деметриуса Джонсона, борьба Хабиба, скорость Яира Родригеса и трешток Конора Макгрегора», — сказал Холлоуэй.

12 июля Холлоуэй проведет бой на турнире UFC 329 против Конора Макгрегора.

Команда Конора в прайме — говорила на русском и атаковала автобус Хабиба. Где они сейчас?

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