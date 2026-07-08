Конор Макгрегор: «Хабиб ничего не добился в ММА, я ставлю Махачева выше его»

"Хабиб ничего не добился в этом спорте. У ничего нет — он провел 13 боев в UFC и три боя против соперников с именем. Он дрался со мной сразу после того, как я вылез с яхты, где творил всякие гадости. Не хочу вдаваться в подробности, но я много тусовался и был по уши в судебных процессах. Я не дрался два года, а мое состояние оценивали в 200 миллионов. Но я вернулся и провел четыре раунда с этим парнем. У меня был сломан палец на ноге. Уверен, вы видели на Netflix, что я сломал ногу за три недели до боя.