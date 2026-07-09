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Макгрегор жестко раскритиковал Хабиба: «Пустое место. Я его вообще ни во что не ставлю. Никакого мужества»

Известный ирландский боец Конор Макгрегор дал интервью, в котором его попросили поделиться мнением о бывшем чемпионе UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Источник: Соцсети

Макгрегор выступил с жесткой критикой в адрес Хабиба.

"Этот парень ничего не сделал в спорте. 13 боев он провел в компании, вот и все, и три против именитых соперников. Он дрался со мной, когда я только сошел с яхты. Я занимался грязными делишками на яхте. Я жестко тусовался, и я был по уши в судебных делах и всем таком. Я не дрался два года. Я стоил 200 миллионов долларов, и тут я возвращаюсь и дерусь с этим долбаным парнем.

Я продержался с ним четыре раунда. У меня был сломан палец на ноге. Я уверен, вы видели шоу на Netflix, где я сломал свою долбаную стопу за три недели до боя. Этот парень — пустое место.

Где он сейчас вообще? Он ушел. Так что я его вообще ни во что не ставлю. Никакого мужества. У человека нет мужества. Человек поддался своей боли. Мне нечего ему сказать. Ничего о нем. Я его не ценю.

Никогда не дрался, [часто] проваливал взвешивания, никогда не дрался в категориях выше своего веса. Да бросьте, сколько у него там нокаутов, три или четыре?

Первую половину своей карьеры он дрался на шоу своего отца у черта на куличках, откуда они там родом. У него рекорд типа 12−0, а соперник, с которым он дерется, — 0−0. Это вам не бокс. Я его ни во что не ставлю", — сказал Макгрегор в интервью Complex.

Напомним, что в октябре 2018 года Хабиб победил Макгрегора болевым приемом (залом шеи) в четвертом раунде на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе (США).