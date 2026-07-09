Макгрегор жестко раскритиковал Хабиба: «Пустое место. Я его вообще ни во что не ставлю. Никакого мужества»

"Этот парень ничего не сделал в спорте. 13 боев он провел в компании, вот и все, и три против именитых соперников. Он дрался со мной, когда я только сошел с яхты. Я занимался грязными делишками на яхте. Я жестко тусовался, и я был по уши в судебных делах и всем таком. Я не дрался два года. Я стоил 200 миллионов долларов, и тут я возвращаюсь и дерусь с этим долбаным парнем.