Тренер Махачева: «Только Хабиб мог навязать Исламу свой стиль, Гэрри не будет диктовать условия в поединке»

Мы будем готовы, у нас нет недооценки Гэрри. У него необычный стиль, он высокий и скоростной, с быстрыми ударами и неплохой защитой от тейкдаунов. Но Ислам уже сталкивался с этим и видел такой стиль на спаррингах. Если в бою будет тот Махачев, которого я вижу сейчас, все пройдет хорошо", — сказал Мендес.