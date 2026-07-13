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Тренер Махачева: «Только Хабиб мог навязать Исламу свой стиль, Гэрри не будет диктовать условия в поединке»

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, считает, что Иэн Гэрри не сможет навязать Исламу свой стиль в предстоящем бою.

Источник: Спортс‘’

"Ислам настолько хорош во всех аспектах, что даже необычный стиль Гэрри не доставит ему проблем. Пока никому не удавалось навязать Махачеву свой бой на спаррингах, он сам всегда диктует условия. Только Хабиб мог навязать ему свой грэпплинг. Я не думаю, что Гэрри сможет диктовать свой бой. Давать отпор — да, но не диктовать ход поединка. Ислам будет прессинговать его и делать свое дело.

Мы будем готовы, у нас нет недооценки Гэрри. У него необычный стиль, он высокий и скоростной, с быстрыми ударами и неплохой защитой от тейкдаунов. Но Ислам уже сталкивался с этим и видел такой стиль на спаррингах. Если в бою будет тот Махачев, которого я вижу сейчас, все пройдет хорошо", — сказал Мендес.

Бой Махачева и Гэрри пройдет 16 августа на турнире UFC 330.

«Чудовище, специально калечащее людей». Это с ним подерется Махачев.