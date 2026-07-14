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Дастин Порье: «В бою с Хабибом казалось, что он весит 450 килограммов»

Дастин Порье назвал Хабиба Нурмагомедова самым физически сильным соперников в своей карьере.

Источник: Спортс‘’

«Лучшим панчером, с которым я когда-либо дрался, был Макгрегор. Лучшим борцом был Хабиб. Он был самым сильным соперником, с которым я когда-либо сталкивался. Не знаю, только ли это грубая сила или сочетание силы и техники, но было ощущение, что он весит тысячу фунтов [450 килограммов — Спортс»], — сказал Порье.

Порье дрался с Хабибом в сентябре 2019 года на UFC 242 и проиграл ему удушающим приемом в третьем раунде.

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