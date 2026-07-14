Хабиб Нурмагомедов: «Зачем UFC развивать бойцов, если от Paramount капает миллиард»

«После партнерства UFC и Paramount промоушен перешел на уровень АПЛ, ЛЧ, НБА, НХЛ и других гигантов. И теперь нужны такие бои, ради которых такие, как мы, будут просыпаться рано по утрам. И для этого нужно вкладываться в бойцов, развивать их. А зачем UFC этим заниматься, если им и так от Paramount капает миллиард долларов в год? В UFC делают акцент на подписании ударников. В других лигах не смотрят на твой стиль боя, и в них доминируют борцы», — сказал Хабиб.