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Хабиб Нурмагомедов: «Зачем UFC развивать бойцов, если от Paramount капает миллиард»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает, что промоушен перестал развивать бойцов из-за контракта с Paramount.

«После партнерства UFC и Paramount промоушен перешел на уровень АПЛ, ЛЧ, НБА, НХЛ и других гигантов. И теперь нужны такие бои, ради которых такие, как мы, будут просыпаться рано по утрам. И для этого нужно вкладываться в бойцов, развивать их. А зачем UFC этим заниматься, если им и так от Paramount капает миллиард долларов в год? В UFC делают акцент на подписании ударников. В других лигах не смотрят на твой стиль боя, и в них доминируют борцы», — сказал Хабиб.

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