Хабиб Нурмагомедов: «Думаю, на полуфиналы и финал ЧМ слетать, но не прет, как на Лигу чемпионов»

Федор Смолов: «Собираешься лететь на чемпионат мира?».
Хабиб Нурмагомедов: «Пока не решил. Думаю, на полуфиналы слетать и на финал. Вот три матча посетить. Не прет, как на Лигу чемпионов».
Смолов: «Мы с супругой получили визу, но в итоге решили не ехать. Жалуются на организацию, хотя стадионы все полные».
Хабиб: «Судьи есть, боковые есть, команды тоже — чего еще надо? Или ты отдыхать едешь?».
Смолов: «Чтобы застать интересные матчи, приходится много летать. Решили в сентябре на US Open полететь».