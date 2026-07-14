Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб Нурмагомедов: «Думаю, на полуфиналы и финал ЧМ слетать, но не прет, как на Лигу чемпионов»

Экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Федор Смолов и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обсудили посещение матчей ЧМ-2026 в новом выпуске Smol Talk на ВидеоСпортсе«».

Источник: Спортс‘’

Федор Смолов: «Собираешься лететь на чемпионат мира?».

Хабиб Нурмагомедов: «Пока не решил. Думаю, на полуфиналы слетать и на финал. Вот три матча посетить. Не прет, как на Лигу чемпионов».

Смолов: «Мы с супругой получили визу, но в итоге решили не ехать. Жалуются на организацию, хотя стадионы все полные».

Хабиб: «Судьи есть, боковые есть, команды тоже — чего еще надо? Или ты отдыхать едешь?».

Смолов: «Чтобы застать интересные матчи, приходится много летать. Решили в сентябре на US Open полететь».