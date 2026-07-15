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Илия Топурия: «Иногда переписываемся с Роналду. Он поздравлял меня с Новым годом. Правда, в феврале»

Илия Топурия рассказал, что Криштиану Роналду поздравил его с Новым годом в феврале.

«Он писал мне за час до того, как я пришел сюда, на интервью. Он пожелал мне счастливого нового года. Сейчас, правда, уже февраль», — сказал Топурия и рассмеялся.

15 июня Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250. После боя он отправился в больницу.

Команда Илии Топурии встретила бойца песней и аплодисментами после выписки из больницы.

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