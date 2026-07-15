Илия Топурия: «Иногда переписываемся с Роналду. Он поздравлял меня с Новым годом. Правда, в феврале»

«Он писал мне за час до того, как я пришел сюда, на интервью. Он пожелал мне счастливого нового года. Сейчас, правда, уже февраль», — сказал Топурия и рассмеялся.
15 июня Топурия проиграл Гейджи техническим нокаутом в главном событии UFC Freedom 250. После боя он отправился в больницу.
Команда Илии Топурии встретила бойца песней и аплодисментами после выписки из больницы.
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Биография Илии Топурии: карьера и личная жизнь бойца UFC
Со времен Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова в UFC прошло много времени. Им на смену пришли новые герои. Что до российских болельщиков, то они получили нового «Бэтмена» в лице Ислама Махачева, который еще недавно царил в легком весе. До поры, пока свой шанс не получил и «новый Джокер» — Илия Топурия. Испано-грузинский боец сегодня является самым острым на язык и медийно-привлекательным бойцом организации. Его биография — в нашем материале.Читать дальше