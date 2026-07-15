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Хабиб — о доходах с бизнеса: «В Дагестане все, что я делаю, — благотворительность. Ну, 70% — может, и больше»

Хабиб сказал, что ничего не зарабатывает с бизнеса в Дагестане.

"В Дагестане все, что я делаю, — благотворительность. Ну, 70% — может, и больше. Самая лучшая инвестиция — в людей, а не в проекты. Потому что из 100 человек пять могут выстрелить, а потом дальше по цепочке очень многим людям помочь.

У меня хороший бизнес за пределами Дагестана, а в Дагестане все — благотворительность. Залы в Махачкале, в горах строю огромный проект, это все за личный счет", — сказал Хабиб в интервью Федору Смолову.

Хабиб у Смолова: весогонки — норм, новый формат ЧМ и политика UFC — не норм.