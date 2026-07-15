Хабиб — о доходах с бизнеса: «В Дагестане все, что я делаю, — благотворительность. Ну, 70% — может, и больше»

"В Дагестане все, что я делаю, — благотворительность. Ну, 70% — может, и больше. Самая лучшая инвестиция — в людей, а не в проекты. Потому что из 100 человек пять могут выстрелить, а потом дальше по цепочке очень многим людям помочь.