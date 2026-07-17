Камару Усман оценил шансы Махачева стать тройным чемпионом UFC

В прошлом Усман был владельцем пояса в полусреднем весе, а сейчас выступает в среднем.
«По силам ли Махачеву стать чемпионом в трех дивизионах? Он невероятен, ему по силам все что угодно. Когда он переходил в полусредний вес, то все говорили, что он маловат для этого. Я же отвечал: “Неа, я так не думаю”. Мне кажется, Ислам может сделать все, что захочет. Что касается меня, то я сконцентрирован на своих выступлениях. Я хочу сам присоединиться к клубу чемпионов двух дивизионов», — сказал Усман журналистам.
На этих выходных Усман проведет поединок против Дрикуса Дю Плесси в главном событии турнира в Оклахоме-Сити.
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