Камару Усман оценил шансы Махачева стать тройным чемпионом UFC

«По силам ли Махачеву стать чемпионом в трех дивизионах? Он невероятен, ему по силам все что угодно. Когда он переходил в полусредний вес, то все говорили, что он маловат для этого. Я же отвечал: “Неа, я так не думаю”. Мне кажется, Ислам может сделать все, что захочет. Что касается меня, то я сконцентрирован на своих выступлениях. Я хочу сам присоединиться к клубу чемпионов двух дивизионов», — сказал Усман журналистам.